Общество

Полицейские организовали встречу с юными псковичами под девизом «Улица полна неожиданностей»

5 июня в рамках всероссийской межведомственной комплексной операции «Подросток» общественники и полицейские из УМВД России по городу Пскову организовали встречу с младшими школьниками. Она была посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под девизом «Улица полна неожиданностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

Фотографии: УМВД России по городу Пскову

Мероприятие началось с сюрприза - ребята смогли поближе познакомиться с патрульным автомобилем. Командир взвода №2 отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Михаил Хороводов предоставил школьникам возможность почувствовать себя в роли сотрудника дорожной полиции - поговорить по рации, включить проблесковые маячки и сирену.

Затем участники летнего лагеря, работающего при общеобразовательной школе №3, переместились в зал библиотеки микрорайона Овсище областного центра. Здесь старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова продемонстрировала маленьким зрителям тематический видеоролик о правилах использования средств индивидуальной мобильности, акцентируя внимание подопечных на самых распространенных нарушениях, совершаемых при эксплуатации тех же велосипедов, самокатов, электросамокатов, электровелосипедов или гироскутеров.

Юлия Федорова напомнила и основные правила поведения пешеходов на дороге. В частности, речь шла о необходимости пересечении проезжей части исключительно по обозначенным пешеходным переходам и на «зеленый» сигнал светофора. При этом следует в первую очередь убедиться, что водители заметили пешехода и пропускают его. Следует также внимательно следить за быстро меняющейся дорожной обстановкой, не использовать наушники, отвлечься от телефонных разговоров, не выбегать внезапно на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или каких-либо объектов, которые ограничивают обзор. Все это очень важно, ведь даже незначительное нарушение ПДД , как показывает практика, может привести к большой беде, отметили в УМВД.

Учащиеся активно участвовали в разговоре, отвечали на вопросы, делились своими историями о тех или иных дорожных ситуациях. В итоге, подопечные пообещали быть ответственными участниками дорожного движения и поблагодарили Юлию Федорову за полезный урок. А она в свою очередь пожелала ребятам интересных, веселых и безопасных каникул.