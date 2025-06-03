Общество

Около 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Опочецком районе

Согласно муниципальному контракту, 3 июня на территории Опочецкого района подрядчик приступил к работам по борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского. Всего предстоит обработать около 150 гектаров зараженных территорий, сообщил глава района Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram-канал

Работы проводятся двумя методами:

Использование агродронов для обработки больших площадей.

Ручная обработка труднодоступных мест.

В настоящее время работы проведены на территории Болгатовского и Глубоковского территориальных отделов.

«Следующий этап планируется продолжить сразу же, как только позволит погода. Работы охватят территорию города Опочки, а также земельные участки Варыгинского и Пригородного территориальных отделов», - заключил глава района.