Общество

Эксперт перечислила полезные в летнюю жару напитки

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережнева 7 июня рассказала какие напитки в летний период освежают, восполняют водный баланс и помогают остудить организм, а что лучше не пить в жаркое время.

«Самый оптимальный вариант — это обычная вода питьевая, она освежает лучше, чем любые напитки», — заявила Бережнева.

Также по мнению эксперта, справиться с изнурительной жарой поможет лимонад из фруктов или ягод. Кроме того, кисломолочные продукты, такие как айран, не только помогут справиться с жаждой, но и могут заменить прием пищи из-за высокой калорийности, пишут «Известия».

«Напитки а-ля «Фанта», «Кока-кола» и аналоги не приветствуются, потому что они еще больше вызывают жажду. Там большое количество сахара, масса красителей и добавок, которые имеют высокую осмолярность», — добавила эксперт.