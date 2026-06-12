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В Локнянском округе приступили к обработке борщевика: растение уже желтеет

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В Локнянском муниципальном округе прошел первый этап обработки борщевика, вредоносное растение уже кое-где желтеет. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии признался, что два прошлых года были неудачными сезонами в плане обработки.

«Подрядчики выходили по 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - ред.) и делали все "через пень-колоду". В итоге время было упущено, борщевик рос, а подрядчика нет. В общем, ничего не получилось, к сожалению», — сказал Иван Белугин и добавил, что ему хотели выписать штраф за неуплату «нерадивому подрядчику», однако глава добился справедливости и вернул деньги в бюджет.

Однако в этом году у муниципалитета появились надежные люди.

«В этом году, слава Богу, у нас появились нормальные, адекватные люди, проверенные временем. По большей части территории уже прошел первый этап обработки, борщевик уже кое-где желтеет», — резюмировал Иван Белугин. 

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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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