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Ко Дню России псковский омбудсмен вручил награды за вклад в защиту прав граждан

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В преддверии государственного праздника – Дня России – уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вручил благодарности за большой личный вклад в развитие и обеспечение государственных гарантий прав граждан, защиту и восстановление прав граждан, а также содействие в обеспечении деятельности уполномоченного по правам человека, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен. 

Фотография уполномоченного по правам человека в Псковской области

Ксении Александровой, начальнику управления делами правительства Псковской области, вручена благодарность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

Александру Пчёлкину, прокурору Псковского района, вручена благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Благодарственное письмо уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вручено первому уполномоченному по правам человека в Псковской области (2010-2015) Виктору Иванову, который 15 июня 2026 года будет отмечать 79-летие. 

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Пресс-портреты

Шахов Дмитрий Владимирович

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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