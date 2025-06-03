Общество

Депутат высказался про закон о гостевых домах

Принятие нового закона о гостевых домах даст их владельцам возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество, такое мнение высказал зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах.

«Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена – качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов», - сказал Кривоносов.

По его словам, планировалось, что в эксперименте примут участие три региона, но для многих субъектов Федерации вопрос оказался важным, поступили письма от губернаторов, и поэтому число регионов было увеличено до 18.

Депутат отметил, что требования к гостевым домам закреплены в новом законе и сопровождающих его нормативных актах. Дом должен быть индивидуальным жилым, не подлежащим сносу, находиться на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства. Соблюдение всех требований подтверждается включением в специальный реестр, пишет РИА Новости.

«Контроль за соответствием гостевых домов требованиям будут осуществлять региональные органы власти, а также специальные комиссии по жалобам гостей. Если гостевой дом не соответствует установленным нормам, его исключат из реестра и он потеряет право легально работать и рекламироваться. Деятельность вне реестра будет считаться незаконной и повлечет административные штрафы», - пояснил депутат.