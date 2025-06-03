Общество

Опубликовано расписание катеров на Талабские острова в праздничные дни

Расписание движения катеров на Талабские острова в Псковском районе на длинных праздничных выходных опубликовано в группе «Водные пассажирские перевозки "Колхоз им. Залита"» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: глава Псковского района Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В среду, 11 июня, катер будет работать по обычному расписанию.

В День России, 12 июня, катер на 10 мест отходит от деревни Толбица в 10:00 и в 16:15.

13 и 14 июня катер на 30 мест отчалит от деревни Толбица в 10:00 и в 16:15.

В воскресенье, 15 июня, 30-местный катер будет работать по расписанию воскресенья и отойдет в 14:00.

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Посадка осуществляется за полчаса до отправления в порядке живой очереди.