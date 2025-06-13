Общество

65% псковичей считают, что сбережения можно хранить в рублях – опрос

65% псковичей считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 35% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 30% — в евро, а 24% — китайских юанях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, выбирает американские и европейские денежные знаки, а китайский юань чаще предпочитают горожане 35—45 лет.

С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль (его назвали 35% псковичей), значительно опережая доллар (16% голосов) и евро (6%).