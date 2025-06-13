Общество

День псковского поселка Усвяты отметили юбилейным праздником

Поселок Усвяты Псковской области отпраздновал свою 1004-летнюю годовщину основания. От имени Псковского областного Собрания и спикера Александра Котова с праздником поздравил его жителей депутат от избирательного округа №12 Андрей Козлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«История усвятской земли уходит корнями глубоко в века. Народные традиции, историческое и культурное наследие — это основа, позволяющая всем поколениям жителей Усвят осознавать свою неразрывную связь с прошлым и будущим родной земли, чувствовать себя частью большого целого, объединённого единой судьбой и едиными целями», - сказал Андрей Козлов.

Депутат отметил, что сегодняшний праздник «станет поводом ещё раз вспомнить, насколько важны тепло домашнего очага, крепкая дружба соседей и общая забота о благополучии родного края».

«От всей души желаю процветания посёлку и каждому его жителю! Счастья, благополучия и мирного неба над головой!» - передал слова поздравления депутат