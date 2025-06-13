Общество

Уходить в отпуск на срок больше месяца хотят 29% псковичей — опрос

Уходить в отпуск на срок больше месяца хотят 29% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 4% называют идеальным срок в 10 дней. 14% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (33%) или даже больше месяца (29%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя (16%) или тремя неделями (24%), тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели (35%) или еще более длительный отпуск (30%).

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (18%) или три недели (23%), а среди псковичей от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (35%) или дольше (31%).