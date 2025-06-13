Общество

Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад

Похолодание ожидается на территории Северо-Западного федерального округа на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе будет хозяйничать циклон, вместе с дождевыми облаками этот вихрь принесёт в регион прохладный воздух из акватории Северной Атлантики», - говорится в сообщении.

Днём на севере региона ожидается от +8 до +13 градусов, на юге – от +13 до +18 градусов. И только в первые дни, когда вероятность осадков будет небольшой, столбики термометров сумеют подняться на 4–5 градусов выше.