Общество

Первые птенцы лебедя-шипуна появились в «Михайловском»

Фотографии первых в этом году птенцов лебедя-шипуна в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 17 июня, удалось сделать сотруднику Пушкинского заповедника Алексею Михайлову, сообщает служба информации музея. Снимки шестерых трогательных пушистиков на первой прогулке с родителями Алексей Михайлов разместил на своей странице в социальной сети, отметив, что сделаны кадры на озере Белогуль (иначе — Белогули) на территории музея-заповедника.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник).

Лебеди — подлинное украшение мемориальных пушкинских мест. С особым чувством музейщики всегда встречают их возвращение из мест зимовья, а туристы во множестве выкладывают в интернет фотографии белоснежных птиц, непременно вспоминая при этом то пушкинскую царевну Лебедь, то невесту царского арапа («Что выбрал арап себе сударушку, / Чёрный ворон белую лебедушку»), а то даже музу, что стала являться поэту «…В те дни, в таинственных долинах, / Весной, при кликах лебединых, / Близ вод, сиявших в тишине…»

Специальную главу посвятил этим великолепным птицам Всеволод Курбатов, автор книги «Животный мир Пушкинского заповедника», которую музей выпустил в свет в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» (выпуск 55). «Появление лебедей на озере — всегда маленькое чудо, — справедливо замечает биолог. — Семья молодых белоснежных птиц на водной глади Маленца или Кучане являет собой завораживающее зрелище». Всеволод Курбатов отмечает, что лебеди-кликуны — старожилы водоёмов на территории Пушкинского заповедника, а вот более редкие для Псковской области лебеди-шипуны стали прилетать сюда позже. Излюбленными местами их гнездования являются озёра, заросшие рогозом и прочими густыми и высокими травами.

Комментируя новые фотографии Алексея Михайлова, в «Михайловском» напомнили, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.