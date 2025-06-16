Спрос на российские ИТ-решения определяется стратегией развития ИКТ, а не только геополитикой — исследование

Более половины крупных компаний (54%) встраивают проекты по миграции на российские технологии в стратегию развития собственных информационных систем. И лишь 14% рассматривают импортозамещение исключительно как вынужденную реакцию на геополитические изменения. Такие выводы содержатся в исследовании «Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса», которое провели ИТ-холдинг Т1 и Ассоциация РУССОФТ.
Аналитики, на основе опроса представителей свыше 70 российских крупных компаний, выяснили, что только 16,7% из них уже не зависят от иностранных ИТ-решений или достигнут этого в 2025-2026 годах. Результаты исследования показывают: востребованность отечественных ИТ-решений определяется не только политикой импортозамещения, но и объективными задачами цифровизации бизнеса, государства и общества. Даже если требования по импортозамещению будут отменены, внутренний спрос на современные, технологичные и адаптивные продукты российского производства сохранится.
Абсолютным приоритетом при выборе ИТ-партнера представители российских компаний назвали соответствие высоким требованиям информационной безопасности. Вторым по важности критерием стало «Наличие сертифицированных сотрудников и статуса партнера от вендоров». Компании видят в этом подтверждение стабильности, опыта и глубокой технологической экспертизы подрядчика. Способность предоставлять полный цикл услуг вышла на третье место.
Среди серьезных барьеров для быстрой миграции на отечественные системы участники исследования чаще всего называли высокую стоимость новых программных продуктов, проблему их совместимости с существующей цифровой инфраструктурой и недостаточную функциональную зрелость российских аналогов. Также значимыми факторами были названы сопротивление сотрудников новым системам (отметили 79,5% респондентов), дефицит квалифицированных кадров, трудности эксплуатации решений с открытым кодом и нехватка отечественной технологической базы (серверы, СХД).
Примечательно, что более половины организаций (59%), включая крупные, готовы сотрудничать с небольшими ИТ-компаниями ради специфических компетенций и надежной репутации, хотя лишь десятая часть (10,3%) доверяют малым поставщикам реализацию большинства своих проектов.
Исследование «Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса» проведено на основе анкетного опроса 78 российских компаний. Основной фокус был направлен на организации с численностью сотрудников от 400 до более 5000 человек из ключевых отраслей экономики: промышленности, банков и финансов, торговли, ИТ и нефтегазового сектора.