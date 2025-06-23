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Общество

«Дневной дозор»: Смогут ли студенты без педагогического образования заменить учителей?

23.06.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Смогут ли студенты без педагогического образования заменить школьных учителей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «Об образовании», которые разрешают студентам старших курсов непедагогических специальностей преподавать в школах. Согласно законопроекту, студенты смогут вести уроки по тем предметам, которые совпадают с их направлением обучения. Например, если студент учится на химика, то сможет преподавать химию; если на математика — то алгебру и геометрию. Для работы в школе студентам вузов нужно будет успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и профессиональную переподготовку на педагога.

С помощью такой инициативы власти пытаются решить проблему нехватки педагогических кадров в школах. После получения высшего образования многие выпускники попросту не хотят идти работать в школу, ведь это экономически не выгодно. Вместо этого они отдают предпочтение частным образовательным заведениям или же репетиторству.

Данная инициатива стала поводом для дискуссий. Одни считают, что так студенты смогут набраться педагогического опыта еще в процессе обучения в вузе и после выпуска, возможно, выберут работу в обычной, а не в частной школе. Другие же не согласны с этой точкой зрения и опасаются, что студенты будут преподавать школьникам темы, которые сами ещё не изучили достаточно хорошо, или же работа в школе будет мешать изучению профильных дисциплин. Да и как курсы переподготовки на педагога могут сравниться с полноценным педагогическим образованием? А знание предмета и его преподавание - это две абсолютно разные вещи.

Помогут ли студенты решить проблему кадрового голода в школах? Нужны ли в школах такие учителя? Правильно ли, что студенты - вчерашние школьники, без педагогического образования - будут вести уроки? Что о данной инициативе думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова выступила против этой инициативы и считает, что минусов в ней намного больше, чем плюсов. Да, конечно, она тоже ощущает острую нехватку педагогов в школах, и отчасти объясняет эту тенденцию желанием студентов идти по пути репетиторства вместо того, чтобы работать учителем в школе. Но тем не менее переучивать детей после студентов без педагогического образования, по мнению Татьяны Фомченковой, это не решение проблемы. Нужно искать другой, системный подход.

«Я 13 лет возглавляю гимназию, сама имею учительскую ставку и понимаю, как мы остро нуждаемся в кадрах и как нам не найти их, но если мы сейчас узаконим то, что без педагогического образования молодой человек придёт в школу, не зная психологии, возрастных особенностей и не изучив до конца науку в полном объёме, то это не будет работать на ребёнка. Если говорить о кадровом голоде, то прежде всего надо поднимать заработную плату учителей и престиж этой профессии. Мы не перекроем кадровый голод этими двумя-тремя встречами со студентами. А после этих студентов мне, как учителю, входить в класс, переучивать детей и исправлять ошибки — страшно и опасно. Потому что детская душа, которая взрослеет в школе — это очень тонкий механизм. Учитель — это не профессия, а призвание. Не каждый даже взрослый человек, который получил педагогическое образование, может называться учителем. Как мы студентов туда пустим?»

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак инициативу поддержал и считает, что благодаря преподаванию в школах студенты еще до выпуска смогут понять, как они могут применить те знания, которые получали в процессе своего обучения. К тому же в условиях нехватки педагогов в образовательных учреждениях студентам-педагогам будут рады.

«Я считаю, что педагог — это не просто человек, который даёт определённые знания ученикам, это ещё и тот человек, который воспитывает учеников, который своим примером показывает им, как нужно правильно себя вести в обществе, потому что педагог - это всегда более образованный, старший человек, на которого ученики должны равняться. Это касается не только образования, которое наши дети получают в детских садах и школах, это относится также и к спорту. Тренер — это не тот, кто просто показывает какие-то приёмы или движения, он показывает пример, показывает то, как надо жить, относиться к трудностям, преодолевать их и многое другое. Поэтому, конечно же, когда студенты, которые ещё до конца сами не сформировались, начинают учить детей, это может быть не совсем хорошо. Однако в этом есть и положительные стороны, которые заключаются в том, что, во-первых закрывается дефицит кадров со стороны учителей, а как мы знаем, он существует, а во-вторых, сами студенты набираются опыта, получают практические знания и понимают, для чего им нужно обучаться в вузе и становиться педагогами. Зачастую молодые люди, которые получают высшее образование, не достаточно впитывают те знания, которые им предлагаются, так как они не понимают, где на практике эти знания они будут применять. Для этого как раз практика и существует, чтобы человек понимал, что эти знания ему необходимы, соответственно, он будет их получать с гораздо большим усердием и становиться гораздо лучшим специалистом. Поэтому я считаю, что эта идея неплохая».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян не поддержал инициативу своих коллег из Госдумы, потому что не уверен, что студенты без опыта и педагогических методик смогут обеспечить школьникам получение знаний на достойном уровне.

«Когда студент работает в качестве педагога, но ещё не имеет опыта - это, может, и хорошо для того, чтобы закрывать дефицит кадров, но я считаю, что это абсолютно неправильно. Студент должен пройти всю процедуру, понимать, что к чему, получить соответствующую область знаний для того, чтобы преподавать. Я думаю, что студент сначала должен закончить вуз и получить диплом, а потом уже идти работать в школу». 

Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова считает, что любая инициатива — это всегда хорошо, особенно если она направлена на улучшение состояния сферы образования, поэтому и к данному предложению она относится положительно. Нужно дать студентам шанс на преподавание, ведь улучшить что-то можно только методом проб и ошибок, уверена Юлия Самсонова.

Фото: Псковский кооперативный техникум

«Если студент учится на первом или втором курсе, то он, наверное, ещё сам не научился, и как он может преподавать? Но если студент на более старших курсах, то я считаю, что нужно дать возможность в обязательном порядке преподавать. Педагогическое образование — это тот аспект, который обязателен в сфере образования, но есть определённые предметы и специальности, особенно, если мы берём на сегодняшний момент СПО, то почему студент не может преподавать на среднем профессиональном образовании именно в колледжах и техникумах? Я считаю, что обязательно нужно пробовать, нужно давать возможность, нужно что-то улучшать, а улучшать мы можем только методом проб и ошибок. Мне кажется, от возраста вообще любая педагогика, любое преподавание не зависит. Опыт — да, это бесспорная вещь, которая в принципе должна быть, но тут ещё важно и отношение, возможность подачи предмета, изучения предмета. Допустим, в техникуме два преподавателя до 35 лет были "Учителем года" и "Мастером года". Вроде как возраст молодой, правильно? Это не педагоги, которые уже с огромным стажем, но в то же время они заняли свою нишу и они очень хорошо преподают. Равно как и студенты последних курсов ПсковГУ, которые приходят и преподают у наших студентов. То есть возраст — это не панацея». 

Наш вопрос настиг председателя Псковского профсоюза работников образования Наталью Горбачёву в дороге из Республики Беларусь с профсоюзного фестиваля, на котором поднималась тема образования. Так вот, по словам Натальи Горбачевой, такой плачевной ситуации с педагогическими кадрами у белорусских коллег нет за счет того, что есть целевое обучение и два года отработки. А по поводу инициативы от Госдумы о преподающих студентах она думает следующее.

«С одной стороны, это, конечно, безобразие. А с другой, если некому преподавать, и студенты соглашаются, то, может быть, они останутся в школах. Но то, что они заместят учителей, которых просто нет, от слова совсем, это просто временная мера. Надо посмотреть, что будет, потому что сейчас областное Собрание уделяет очень большое внимание этому вопросу, и на последних парламентских слушаниях говорили и о студентах, которые работают, и говорили о том, как вернуть учителей в школы из репетиторства, потому что сейчас молодые люди сразу начинают им заниматься. Эту проблему надо решать кардинально. И слова о том, что у нас нет средств — несерьёзны. Их не будет, когда образование полностью развалится. Поэтому я считаю, что любые шаги — это неплохо, но за этим надо следить». 

Заместитель директора псковской гимназии №29 Татьяна Ильина считает, что в условиях сумасшедшего кадрового голода школы будут рады и студентам, но про саму инициативу сказала, что это «палка о двух концах».

«Конечно, студенты-четверокурсники, как преподаватели в школах, может быть, ещё не совсем готовы к преподаванию в течение всего учебного года. Потому что всё-таки требуется и практика, и понимание того, готов ли сам студент работать. С другой стороны, возможно, это поможет студенту определиться в будущем со своей профессией. Но что касается кадрового голода, тут деваться нам просто некуда. Сейчас настолько большой кадровый голод педагогов, что школы будут рады и студентам, которые просто будут перекрывать этот голод и решать хотя бы частично эту проблему. Это некий выход на данный момент. Это палка о двух концах, потому что для студентов сложно одновременно работать в школе, тем более это работа по школьному расписанию, и совмещать занятия в институте бывает сложно. И мы столкнулись с тем, что не всегда преподаватели вузов понимают студентов. Здесь нужна ещё и серьёзная методическая подготовка, а поскольку это студент, то ему сложно совмещать учёбу и работу. Но как выход, наверное, да, мы можем это использовать». 

Как говорится, на безрыбье и рак рыба, но уместна ли эта поговорка, когда речь идет о системе образования? Все образовательные учреждения ощущают на себе острую нехватку педагогов, и молодые кадры в лице студентов старших курсов могли бы ее перекрыть, но мнения наших спикеров в этом вопросе традиционно разделились. Часть наших экспертов убеждена, что качество получаемых школьниками знаний напрямую зависит от наличия педагогических навыков у учителя, а если речь идет о студентах, не получивших ни опыта, ни определенных педагогических методик, ни высшего образования, то заниматься образованием школьников они не должны. Вторая часть наших экспертов склоняется к тому, что пока студенты на практике не начнут получать практические знания путем преподавания в школах, кадровый голод мы не победим. А ведь действительно, все величайшие достижения науки были достигнуты методом проб и ошибок. Может быть, он нам поможет изобрести и средство от нехватки учителей и преподавателей?

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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