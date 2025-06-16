Общество

Юрист рассказал, кто может получать две пенсии

Некоторые категории россиян имеют право на две пенсии. Подробнее об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, что согласно общему правилу получать одновременно две пенсии нельзя. Тем не менее есть исключения.

«Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления», - указал эксперт.

Кроме того, в законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» указан перечень категорий граждан, которые имеют право на получение двух пенсий.

Список большой. Среди категорий - граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и участники ВОВ. Им может быть назначена как пенсия по инвалидности, так и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Также две пенсии могут получать вдовы, родители и дети-инвалиды военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и погибших в период прохождения военной службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы.

Помимо пенсии по потере кормильца вдовам и родителям может быть назначена страховая пенсия по старости (инвалидности), либо социальная пенсия, либо пенсия за выслугу лет (по инвалидности). Детям-инвалидам помимо пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности, пишет «Прайм».