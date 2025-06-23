Общество

Псковские ветераны СВО проходят лечение центрах реабилитации Соцфонда России

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции из Псковской области могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в подведомственных Социальному фонду России центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Всего на территории России действуют 12 реабилитационных центров. Учреждения оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Они имеют широкий профиль специализации: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

«С начала года псковские ветераны СВО уже проходят лечение в медицинских центрах Тюменской, Московской и Кировской областей. Региональное отделение фонда взяло на себя обязательство по обеспечению персонального сопровождения каждого отправившегося на реабилитацию на протяжении всего процесса лечения. Ветеранам обеспечивается проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация или санаторно-курортное лечение один раз в год, — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, а срок медицинской реабилитации определяется индивидуально, исходя из медицинских показаний. По прибытии в центр реабилитации СФР демобилизованному ветерану, не проходившему ранее медицинское обследование, будет предоставлена возможность пройти диагностику состояния здоровья и получить требуемое лечение.

Подать заявление на реабилитацию можно во всех клиентских службах отделения СФР по Псковской области и многофункциональных центрах региона. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней, а уже на следующий день после принятия решения сообщат о результатах заявителю.

Для возмещения расходов на дорогу к месту лечения и обратно ветерану также необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт или автобус.

С подробной информацией о центрах реабилитации, их профилях и специализации можно познакомиться на сайте Социального фонда России.

Отметим, участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное лечение.

Вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или в социальные сети отделения СФР по Псковской области.