Жителей Пскова призвали объединяться в голосовании за объекты благоустройства

Принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» призвал жителей избирательного округа №3 депутат Псковской городской Думы Антон Мороз («Единая Россия»).

Антон Мороз провел встречу с жителями округа и объяснил им, как работает программа и почему в ней необходимо принимать активное участие.

«Программа "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" очень важна, она поддержана и инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с участием партии "Единая Россия". Она существует с 2017 года. В ее рамках уже достаточно большое количество объектов реализовано. Это и общие пространственные объекты, и дворовые территории. В выборе мест для благоустройства принимают участие сами граждане, участвуют в формировании, подготовке программ и, естественно, участвуют в голосовании», – отметил Антон Мороз.

Одной из территорий, которые претендуют на благоустройство в 2027 году, является участок привокзальной площади. По словам Антона Мороза, это место выглядит одним из перспективных, так как является очень проходным и одним из первых, которое видят гости города.

«Мы сейчас находимся на привокзальной площади. Это одна из территорий моего округа, по которой сейчас ведется работа по возможности привлечения средств из программы "Формирование комфортной городской среды" для реконструкции», – пояснил депутат.

Говоря о дворовых территориях, он в первую очередь отметил необходимость устройства детских и спортивных площадок. Также по проекту есть возможность благоустройства территории с точки зрения интернета, освещения, обеспечения мер безопасности и установки камер видеонаблюдения.

«Это все тоже в рамках программы может быть реализовано», – уточнил Антон Мороз.

Жители дома №42 по улице Льва Толстого, который также входит в избирательный округ №3, отмечают, что ждут благоустройства.

«Здесь преподаватели живут. Мы привыкли, чтобы была чистота, порядок, благоустройство, дорожки, освещение. У нас много уже подрастающего поколения, которые потом также становятся нашими студентами. Хотелось бы, чтобы можно было не просто выйти посидеть, а чтобы можно было чем-то заняться, причем не только детям, но и взрослым», – высказала свое мнение жительница дома №42 Ирина Ильина.

Депутат в свою очередь объяснил жителям, что необязательно всем голосовать только за свою территорию. Он предложил гражданам объединиться и дружно проголосовать за какой-то один объект для начала, а в следующем году аналогичным образом - за другой. Так можно будет собрать достаточное количество голосов и гарантированно благоустроить все объекты в округе.

«Необязательно, что сегодня выиграет этот участок. Можно воздействовать, договариваться с соседями, можно решать это общинным способом. Если не проголосуют в этом году за нашу с вами территорию, а мы проголосуем все вместе за соседние территории, то с большой долей вероятности наши соседи в следующем году проголосуют за нашу. Да, нам придется подождать, но у нас этот участок включен в перечень выбираемых территорий по программе, и шансы выиграть у нас есть», – объяснил Антон Мороз.

Ирина Ильина предложила привлечь к голосованию студентов тех преподавателей, которые живут в доме №42.

«Надеемся активно подключать студентов, потому что нам нужно как минимум 200-300 голосов набрать, а у нас пока 100. Я думаю, что надежда есть. А сегодня нам еще дали вторую надежду, что даже если в этом году у нас не получится, то мы займемся ТОСами (территориальное общественное самоуправление – ред.) и будем участвовать в конкурсе. В течение года-двух мы сможем благоустроить нашу территорию», – надеется Ирина Ильина.

Антон Мороз отдельно акцентировал внимание на важнейшей роли населения в реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Именно жители определяют то, как будут выглядеть пространства.