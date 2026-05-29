Более 3,4 тысяч жителей Островского округа проголосовали за территории для благоустройства на 2027 год

Голосование по выбору территорий для благоустройства на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается. На сегодняшний день в Островском муниципальном округе уже проголосовало более 3 400 человек — количество голосов увеличилось в два раза, что глава округа Дмитрий Быстров назвал хорошим результатом. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Дмитрий Быстров напомнил, что ежегодно благодаря проекту благоустраивается территория, победившая в голосовании в предыдущий год. Так, по программе уже отремонтирована улица Шумейко, благоустроен пруд на улице Меркурьева и сквер на улице Пригородная, а в текущем году идёт обновление сквера в микрорайоне «Остров‑3».

«Лично хочу поблагодарить каждого жителя за активную гражданскую позицию в развитии нашего с вами города!» — подчеркнул Дмитрий Быстров.

В этом году в голосовании участвуют следующие проекты:

Благоустройство сквера напротив дома 2/300 на улица Шумейко в городе Острове;

Благоустройство пешеходной зоны вблизи дома 7 микрорайона «Строитель» в городе Острове;

Благоустройство сквера на перекрёстке улица Клавы Назаровой и улица Больничной в городе Острове;

Благоустройство сквера напротив дома 25 на улица Больничной в городе Острове.

Отдать свой голос за территорию, которая будет благоустроена уже в 2027 году, можно на сайте «Госуслуги» (для граждан старше 14 лет) или с помощью наших волонтёров. ТИх можно узнать на улицах города по фирменной экипировке с символикой проекта, в руках у ребят планшет или смартфон со специальным приложением.

«Каждый Ваш голос очень важен! Именно Вы и Ваше активное участие в голосовании определяет какая территория будет благоустроена в 2027 году!» - заключил Дмитрий Быстров.