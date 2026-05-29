У псковичей осталось два дня, чтобы подать заявку на конкурс социальных проектов СОНКО

Осталось два дня, чтобы подать заявку на конкурс социальных проектов СОНКО в сфере национальной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области. СОНКО могут получить до 438 000 рублей на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики.

Основные направления:

Межнациональный мир и согласие;

Сохранение этнокультурного многообразия и традиций;

Патриотическое воспитание;

Адаптация и интеграция мигрантов;

Поддержка русского языка.

Подача заявок до 31.05.2026 (23:59). Важно: организация не должна быть иноагентом, иметь долги по субсидиям или находиться в процессе ликвидации. Участник может подать не более трех заявок (по одной на направление). Итоги — 30 июня.

