У псковичей осталось два дня, чтобы подать заявку на конкурс социальных проектов СОНКО

Осталось два дня, чтобы подать заявку на конкурс социальных проектов СОНКО в сфере национальной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области. СОНКО могут получить до 438 000 рублей на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики. 

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Основные направления:

  • Межнациональный мир и согласие;
  • Сохранение этнокультурного многообразия и традиций;
  • Патриотическое воспитание;
  • Адаптация и интеграция мигрантов;
  • Поддержка русского языка.

Подача заявок до 31.05.2026 (23:59). Важно: организация не должна быть иноагентом, иметь долги по субсидиям или находиться в процессе ликвидации. Участник может подать не более трех заявок (по одной на направление). Итоги — 30 июня. 

Подробности о конкурсе можно найти на сайте министерства.

