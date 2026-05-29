Виталий Рахманов: «Безопасный город» – это не только система камер

О принципах и тонкостях работы информационной системы «Безопасный город» рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
Также в Псковской области продолжает работу родившаяся в регионе система «Лесохранитель», позволяющая отслеживать лесные пожары.
«Большой комплекс, который стал единым федеральным стандартом, но родился в Пскове – это "Лесохранитель", который позволяет мониторить лесные пожары. Мы этими камерами закрываем практически 100% лесных массивов. Для поиска потерявшихся людей эти камеры не очень эффективны, потому что у них задача - смотреть горизонт. Но были случаи, когда эти камеры ориентировали поисковиков. Дальше идет региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Мы ее модернизировали. В 2024 году мы ее ввели в эксплуатацию, она охватывает теперь 90% жителей. Также наша система "112", которая объединяет весь комплекс "Безопасного города", так как это один из ключевых каналов получения информации о том, что происходит в городе. Называется она, конечно, "Безопасный город", но функционал ее гораздо шире», – заключил Виталий Рахманов.
