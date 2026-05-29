Виталий Рахманов: «Безопасный город» – это не только система камер

О принципах и тонкостях работы информационной системы «Безопасный город» рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Про "Безопасный город" по понятным причинам я не все могу рассказывать. Это не только система камер, это комплекс сервисов, которые реализуются давно в регионе. Мы сейчас пилотируем одну интересную историю на базе искусственного интеллекта, когда розыск происходит не по заданным критериям вроде лица, а по общению с искусственным интеллектом. Это языковая модель, когда ты пишешь: "Найди мне мужчину в синем костюме, среднего роста, с большим рюкзаком на спине, в красной шапке", и система сама находит, отсматривает все камеры и показывает в архиве. Это следующий шаг, который упростит работу наших силовых структур. Также работает всеми "любимая" система фотофиксации на дорогах. Как правило, с ней наши жители сталкиваются больше всего. Туда же входит система метеонаблюдения», – пояснил Виталий Рахманов.

Также в Псковской области продолжает работу родившаяся в регионе система «Лесохранитель», позволяющая отслеживать лесные пожары.

«Большой комплекс, который стал единым федеральным стандартом, но родился в Пскове – это "Лесохранитель", который позволяет мониторить лесные пожары. Мы этими камерами закрываем практически 100% лесных массивов. Для поиска потерявшихся людей эти камеры не очень эффективны, потому что у них задача - смотреть горизонт. Но были случаи, когда эти камеры ориентировали поисковиков. Дальше идет региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Мы ее модернизировали. В 2024 году мы ее ввели в эксплуатацию, она охватывает теперь 90% жителей. Также наша система "112", которая объединяет весь комплекс "Безопасного города", так как это один из ключевых каналов получения информации о том, что происходит в городе. Называется она, конечно, "Безопасный город", но функционал ее гораздо шире», – заключил Виталий Рахманов.

