Общество

Сергей Елизаров: Мы провели рекордные 95 экоуроков за неделю

Рекордные 95 экоуроков в неделю были проведены в рамках реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, рассказал основатель проекта, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Проект реализуется на территории Псковской области уже 4 года. Первые экоуроки были проведены в Тямшанской гимназии, и после получения положительной обратной связи зародилась идея продолжать реализацию проекта по всему региону.

«В самом начале нашего проекта это было всего лишь три школы, где уроки проводил только я. Каждый день буквально на протяжении всего года я проводил эти уроки в разных школах города Пскова и в Тямшанской гимназии. Следующий этап нашего проекта, развития проекта, это было 10-15 школ», — вспоминает Сергей Елизаров.

Основатель проекта отметил, что ежегодно «Экомышление» масштабируется. На текущий момент в проект входят более 30 школ.

«Мы полностью охватили всю Псковскую область. Все без исключения районы присоединились к нашему проекту. И когда я написал первый заявку на участие в конкурсе о вкладах в президентский грант, была разработана новая стратегия. Мы достигли нашей цели», — рассказал Сергей Елизаров.

Экоактивист подчеркнул, что помимо школьников, большое количество внимания уделяется и дошкольникам.

«Мы активно проводим мероприятия в детских садиках. Очень простым языком, через игры, через сказки, через творчество мы рассказываем детям о необходимости беречь природу, пространство вокруг себя, бережно относиться к вещам, не покупать избыточное количество вещей. В этом году мы установили рекордное количество экоуроков за неделю — 95», — заключил Сергей Елизаров.