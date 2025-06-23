Общество

ПсковГУ занял 234-235 место в XVI Национальном рейтинге университетов

Псковский государственный университет занял 234-235 место в XVI ежегодном Национальном рейтинге университетов, который составил «Интерфакс».

ПсковГУ набрал 316 баллов, разделив 234-235 место с Уральским государственным университетом путей сообщения. Великолукская государственная сельскохозяйственная академия заняла 377 место, набрав 240 баллов.

В топ-10 лучших университетов России вошли: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: бренд, образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство.

Напомним, в 2024 году Псковский государственный университет занимал на 271-273 места в Национальном рейтинге университетов.