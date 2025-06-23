Общество

Минцифры запустило мультиязычное приложение для оформления въезда иностранцев

Минцифры РФ запустило новое мультимедийное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать, в частности, заявление о въезде в Россию. Об этом сообщили в Минцифры.

«Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране», - рассказали в министерстве.

Отмечается, что скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Оно доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском и узбекском языках.

Чтобы зарегистрироваться в ruID, необходима электронная почта, российский номер телефона указывать не обязательно, не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию указать цель поездки и свои данные, в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы, сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и затем дождаться проверки данных. «Заявление могут не оформлять граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей», - пояснили в министерстве.

На границе, как рассказали в Минцифры, проверяются данные из заявления, формируется цифровой профиль иностранного гражданина, а затем создаются СНИЛС и стандартная учетная запись на портале «Госуслуги», которые пригодятся, например, для оформления российской сим-карты, пишет ТАСС.

«Постепенно будет расширяться перечень услуг, доступных внутри страны», - заключили в Минцифры.