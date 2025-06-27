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Общество

«Бассейны» в проездах, покос травы и главная гордость Дальнего Завеличья

27.06.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Контрольный выезд на округ №11 депутата Псковской городской Думы, директора муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константина Болотина состоялся 26 июня. В ходе выезда собравшиеся обсудили разнообразные вопросы - от покоса травы до ремонта дорог и создания территориальных общественных самоуправлений. Конечно, на округе достаточно проблем, но главное, что процесс их решения уже запущен. Подробнее о происходящем на этой территории - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

 

Главная проблема сквера Молодежи

Сквер Молодежи стал стартовой точкой выезда. Его благоустраивали в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь устроены пешеходный дорожки, велодорожка, высажены деревья. Однако как раз деревья и являются основной проблемой сквера вот уже несколько лет.  

«В счет контракта мы сажали здесь деревья. Но многие из них погибли, потому что нужно ухаживать за вновь посаженными деревьями. Иначе деньги-то выбрасываются», - высказался Константин Болотин. 

 

Стоит заметить, что подрядчик уже проводил замену погибших деревьев, однако из-за отсутствия полива и должного ухода деревья продолжают погибать. Глава города Пскова Борис Елкин заявил, что в настоящее время необходимо обеспечить надлежащий уход за зелеными насаждениями. «В ближайшее время специалисты проведут оценку их состояния и определят дальнейшие меры по сохранению и развитию этой территории», - пообещал глава.

Гордость округа

Следующее место, которое было осмотрено в рамках выезда, расположено по адресу: Рижский проспект, дом №67. Именно оно стало гордостью округа в этом году. 

«Мы надеемся, что с этого дома начнут брать пример и другие жители. Здесь наши активные граждане создали ТОС. Благодаря этому и программе "Формирования комфортной городской среды" территория около дома совсем скоро преобразится», - поделилась помощница депутата Константина Болотина Ирина Зайцева. 

 

На сегодняшний день выполняются работы по благоустройству дворовой территории. Вскоре здесь появятся новые парковки, детские площадки и места для отдыха.

В целом ситуация с созданием ТОС в округе обстоит не самым лучшем образом. На данным момент на этой территории действует всего одно территориальное общественное самоуправление - «Рижский, 67». В этом году активные жители одержали победу в городском конкурсе ТОС и получили 905 198 рублей на обустройство пешеходных дорожек. 

«К сожалению, у нас не очень активно проявляют граждане интерес. Мы стараемся, с ними общаемся, встречаемся. Надеюсь, показательный пример этого двора даст стимул», - поделился Константин Болотин. 

Глава города выразил благодарность жителям и призвал всех активнее создавать инициативные группы и ТОСы. 

Необходимы фонари

Телецентр стал следующей точкой маршрута. Сквер возле него не прошёл отбор в голосовании по ФКГС. Однако здесь необходимо обустроить освещение, поскольку из-за разросшихся деревьев и кустарников в период межсезонья жители жалуются на темному. В этом месте нет жилого сектора, что еще раз доказывает необходимость уделить большее внимание вопросу освещения территории. Также в сквере требуется провести обрезку деревьев и кустарников.

 

«Мы продолжим искать возможности для обустройства сквера», - пообещал Борис Елкин. 

Покос и уборка 

На муниципальной территории на Рижском проекте у домов №№77, 81, 87 91 также есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Зимой жители сталкиваются с проблемой заваленных снегом дворов, а летом «утопают» в некошеной траве. 

«Тротуар у нас муниципальный, зимой его то убирают, то нет. Летом тоже самое с травой», - высказалась Ирина Зайцева. 

 

Глава города пообещал помочь Константину Болотину и всему округу исправить этит моменты. «Все эти проблемы можно оперативно решить. Отправьте в администрацию города заявку сейчас на покос травы, а зимой на расчистку снега», - предложил Борис Елкин. 

Бассейны в проезде

Завершающими выезд точками стали проблемные проезды по улице Коммунальной, №66, №73, №75 и №75а, а также вдоль домов №77, №81, №87 и №91 на Рижском проспекте.

Уже несколько лет жителей беспокоит состояние дорожного полотна в районе «Синего рынка». Площади ям в этом месте уже сравнимы с размерами машин. Конечно, эта проблема известна властям города, ее стараются решать и периодически проводят подсыпку дороги, но из-за дождей и высокого трафика такого ремонта хватает ненадолго. 

«Очень много домов соединяются этими проездами. Их ремонт требует больших финансовых вложений», - сказал Константин Болотин.
 

«В этом году в рамках контракта отремонтируем часть проездов, остальное включим в планы на следующий период», - заявил Борис Елкин.

По итогам выезда стало понятно, что округ продолжает бороться с трудностями и преображаться. Безусловно, многое еще предстоит сделать, но уже сейчас ведутся активные работы по улучшению уровня жизни: создаются ТОСы, обустраиваются парковки, дорожки и скверы. Контрольный выезд позволил обозначить ключевые и первостепенные проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. 

Александра Мошина

Источник: Псковская Лента Новостей
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