Общество

15% псковичей считают, что у детей не могут быть аккаунты в социальных сетях - опрос

15% псковичей считают, что у детей не могут быть аккаунты в социальных сетях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Экономически активные псковичи считают, что заводить аккаунты в социальных сетях лучше всего подросткам старше 13 лет: 31% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 28% — 16—17 лет. 14% допускают создание профиля в 10—12 лет. Еще 5% считают возможной регистрацию для детей 7—9 лет. 6% опрошенных уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка. 15% против детских аккаунтов в принципе.

Женщины чаще мужчин говорили, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10—12 лет (15% против 13% соответственно). Мужчины же чаще утверждали, что детям соцсети противопоказаны (17% против 13% среди женщин). Больше всего же сторонников такой идеи среди горожан старше 45 лет, 17% из них считают, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Данные опроса родителей показывают, что почти каждый третий осведомлен о наличии у детей 7—9 лет профилей в соцсетях (30%). Среди родителей детей 10—12 лет этот показатель достигает 54%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 81%. При этом, чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей: если среди матерей и отцов младших школьников не следят за аккаунтами лишь 5%, то среди родителей 16—17-летних таких уже 51%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в вопросе регулирования времени, проводимого в соцсетях. Среди родителей 7—9-летних детей ограничения устанавливают 76%, а среди родителей 16—17-летних — только 28%.

Большинство родителей (74%) беседует с несовершеннолетними детьми о правилах безопасности в интернете. Матери делают это чаще отцов (78% против 70%). Согласно контекстному анализу комментариев, 61% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 34% — защиты личных данных, а 18% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам.