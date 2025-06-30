Общество

Минтруд рассказал о праздничных выходных в 2026 году

Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«В феврале отдыхаем 3 дня подряд: с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные: с 7 по 9 марта. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье: с 12 по 14 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на День народного единства 4 ноября 2026 года россияне будут отдыхать всего один день.

Сокращенные рабочие недели и дополнительные выходные: