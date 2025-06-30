Общество

ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений

ЛДПР запустит собственный Telegram-бот «Обоюдно» для честных знакомств и отношений, сообщили в пресс-службе партии.

«Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений "Обоюдно". Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации — только проверенные данные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бот будет работать в Telegram, он поможет в поиске единомышленников и создания семей. В сообщении подчеркивается, что алгоритм рекомендаций будет действовать не только по геоданным, но и поможет найти «близкого по духу и увлечениям человека», пишет РИА Новости.

«Технически бот будет поддерживать формат не только фото, но и видео, что очень удобно для подтверждения реальности существования владельцев размещаемых анкет», — рассказали в пресс-службе ЛДПР.

Кроме того, в Telegram-боте все пользователи будут верифицированы, а система проверки анкет настолько качественная, что защитит от мошенников, пустых страниц и мигрантов, «которые хотят познакомиться с гражданами России с нечестными намерениями», заявили в партии.

Как отметили в пресс-службе, в стране много одиноких людей, а должно быть «больше русских крепких семей», новый бот будет способствовать решению этой задачи.