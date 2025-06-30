Общество

Названы регионы — лидеры по продолжительности сна

Жители Чечни спят значительно дольше, чем остальные россияне. В среднем население региона выделяет на сон 10 часов 5 минут в сутки. Такой вывод сделали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

В среднем россияне тратят на сон 8 часов 43 минуты в сутки. При этом дольше всего спят жители Чечни — 10 часов 5 минут. В числе лидеров по количеству сна также Смоленская область (9 часов 7 минут), Москва (9 часов 12 минут), Кабардино-Балкария (9 часов 5 минут) и Ингушетия (9 часов 4 минуты).

Помимо этого, эксперты также выяснили, что женщины спят на девять минут дольше, чем мужчины, пишут «Известия».

При этом при расчете показателей учитывалось время, которое уходит на засыпание и пробуждение, а также на периоды бессонницы, пояснили специалисты FinExpertiza.

«Стоит отметить, что общий показатель увеличивается за счет участия в исследовании незанятых категорий населения, включая пенсионеров, у которых больше возможностей для отдыха», — также уточнили эксперты.