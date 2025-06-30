Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

Законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, внесла в Госдуму сенатор Марина Сидухина. Документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В настоящее время алкогольную продукцию вправе приобретать все граждане, достигшие возраста 18 лет.

«Вместе с тем общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», - говорится в пояснительной записке.

Попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее, в том числе по инициативе органов публичной власти, уполномоченных в сфере здравоохранения, отмечает автор документа. «Так, Минздравом России был подготовлен проект федерального закона, ограничивающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В сопроводительной документации к указанному законопроекту Минздравом России было указано, что в соответствии с данными медицинских исследований о влиянии алкоголя на мозг человека употребление алкогольных напитков не безопасно для нормального развития головного мозга. Головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году», - говорится в пояснительной записке.

Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции, указывает автор законопроекта, пишет ТАСС.