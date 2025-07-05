Общество

День работников морского и речного флота России отмечают 6 июля

День работников морского и речного флота России отмечается в первое воскресенье июля еще со времен существования Советского Союза. Этот профессиональный праздник гражданских специалистов водного транспорта установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 года, и включен в перечень праздников, отмечаемых в знак признания заслуг трудящихся отрасли; затем подтвержден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции указа президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Датой создания Российского флота считается (20) 30 октября 1696 года. В этот день по настоянию Петра I Боярская дума издала указ «Статьи удобные, которые принадлежат к взятой крепости или фортеции от турок Азова», в котором постановила «Морским судам быть!». Принятие решения о создании Российского флота было поистине историческим, в результате его осуществления России была уготована судьба стать крупной морской державой.

Всего за 30 лет, с 1696 по 1725 год, был создан регулярный флот России. Было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество скампавей (полугалер), бомбардирских кораблей, брандеров, шмаков, прамов, до 300 транспортных судов и множество мелких судов, пишет Calend.ru.

С тех пор не только увеличивалось количество и качество российских судов, но и география освоенных ими морских и речных маршрутов. В советской России основы управления водным транспортом как единой отраслью народного хозяйства страны были заложены в июле 1924 года, когда было образовано акционерное общество «Совторгфлот», объединившее транспортные суда, принадлежащие различным ведомствам и акционерным обществам, порты, судоремонтные заводы, учебные заведения и сеть обслуживающих предприятий, включая строительные.

В годы Великой Отечественной войны все 14 пароходств, 51 морской порт, 27 судоремонтных заводов и другие предприятия данной отрасли были мобилизованы на отпор врагу — за время войны по воде было перевезено более 100 млн. тонн грузов, около 14 тысяч тружеников моря получили боевые награды.

В 1960-е годы морской транспорт стал главным видом транспорта во внешнеторговых перевозках. Грузовые и пассажирские линии и рейсы связали СССР со 130 странами на всех континентах. В 1970-1980-х годах были построены сотни специализированных судов и береговых комплексов, позволивших значительно усовершенствовать технологию перевозки и перевалки грузов. Советский флот стал партнером многих судовладельческих компаний мира и был принят в ряд международных организаций.

Хотя в 1990-е годы, в связи с распадом СССР, данная отрасль переживала сложный период, но ряд мер, предпринятых правительством страны в последующие годы, позволили преодолеть и этот кризис. В дальнейшем был разработан целый ряд федеральных программ, которые на длительный период определили характер и направление развития всей отрасли.

Сегодня система водного транспорта России играет значительную роль, решая ответственные экономические и социальные задачи, обеспечивая потребности экономики государства в морских и речных перевозках, пополняя валютные запасы государства за счет экспорта транспортных услуг.

Сеть внутренних водных путей Российской Федерации – одна из самых протяженных в мире и составляет более 100 тысяч км, что обеспечивает транспортное обслуживание 68 субъектов РФ. А усилиями многих поколений российских моряков флот России успешно конкурирует на водных просторах мира с крупными морскими державами.

Напомним, что ежегодно 25 июня по решению ООН отмечается День моряка.