Общество

Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей

Псковская Лента Новостей — это поток свежей информации для псковичей, считает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова.

«Я считаю, что ПЛН для псковичей - это река, поток постоянно свежей воды в виде информации, который работает круглосуточно, постоянно держит руку на пульсе, причём во всех направлениях, от самых позитивных до самых, к сожалению, негативных. Большое спасибо всей команде ПЛН за то, что моментально реагировали на просьбы, на инициативы, проявляли огромнейший интерес к сфере туриндустрии и к туризму. Это приоритетное направление в развитии региона, и с нашим потенциалом нельзя об этом молчать. Все ваши коллеги, вся ваша команда ПЛН всегда очень грамотно задаёт вопросы, очень корректно общается и вовремя освещает нужный момент, событие, какое-то значимое мероприятие, которое и даёт нам вместе идти, держась крепко за руки. Всей команде пожелаю здоровья, а также членам их семей. Наши семьи – это наш тыл. И, конечно, мирного неба над головой и много много позитивной работы», - сказала Гелена Самохвалова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.