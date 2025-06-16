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Общество

Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

18.06.2025 16:50|ПсковКомментариев: 0

Победителей трех конкурсов, которые прошли в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей, наградили в объединенном пресс-центре ПЛН и радиостанции «ПЛН FM»18 июня. Призы победителям и призерам вручила выпускающий редактор Ксения Иванова.

Победителем фотоконкурса с праздника «Все лучшее – детям», который состоялся в парке Строителей в Пскове 31 мая, стала Кристина Хрусталёва, она получила умные часы. 

Главный приз фотоконкурса «Я читаю ПЛН» - спортивный велосипед - получила Мария Гнездилова. Также были награждены остальные призеры фотоконкурса: 

  • Виталий Дидыч стал обладателем подарочного сертификата на посещение бассейна «Феникс» на 12 сеансов.
  • Мария Егорова получила сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov.
  • Галине Фёдоровой достался приз зрительских симпатий – ей подарили фирменную толстовку и футболку ПЛН.
 

Помимо этого, наградили победителей конкурса слоганов. 

Ольга Макарова и ее слоган: ПЛН - Первая. Лучшая. Народная одержала победу. Слоган мы впоследствии разместим на мерче Псковской Ленты Новостей. Победителю вручили подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и фирменную футболку. 

Второе место в конкурсе слоганов забрал Роман Гнездилов и слоган: ПЛН - Псков. Люди. Новости. Ему подарили сертификат в бассейн «Феникс» и фирменное поло.

Еще одним призером признана Юлия Чекмарева и слоган: И в радости, и в печали ПЛН вместе с вами! Ей достались сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov и фирменная футболка.

Мы благодарим всех участников за их активность и призываем участвовать в новых конкурсах.  

В честь 25-летия Псковской Ленты Новостей мы запустили конкурс на самый оригинальный и необычный выложенный логотип ПЛН. Участникам предлагается создать логотип ПЛН из любых материалов и сфотографировать результат. Своими первыми работами читатели уже поделились в альбоме ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».  

Также продолжается конкурс «Народный репортер»

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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