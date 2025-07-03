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Общество

ПЛН-25. Три кита успеха

04.07.2025 12:26|ПсковКомментариев: 0

Накануне своего 25-летия Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций о том, как в эту четверть века менялась наша жизнь, и какое отражение происходившие в обществе процессы находили на страницах ПЛН. В предыдущих статьях мы рассказали о стартовом периоде в жизни первого регионального интернет-СМИ. Сегодня в центре внимания - третья «ударная пятилетка», 2010-2015 годы.

 

Лидерство и влиятельность

Как писал классик, что такое счастье - каждый понимает по-своему. «Счастье» средств массовой информации, иначе говоря - их успех на медиарынке, можно оценивать по таким критериям, как популярность, влиятельность и деньги. В большинстве случаев успешное издание преуспевает в чем-то одном. Например, пользуется популярностью в народе и бьет рекорды по количеству просмотров в сети Интернет или тиражам, но при этом не авторитетно среди «лиц, принимающих решения» и не оказывает заметного влияния на процессы в общественно-политической и деловой жизни. Или же, наоборот, масс-медиа имеет большой вес среди политиков и бизнесменов, но аудитория у него относительно невелика. Третьи СМИ специализируются на рекламе и коммерческой информации, при относительно небольших затратах на штат журналистов получают высокие прибыли, но не пользуются популярностью и доверием читателей, а также не оказывают хоть сколько-нибудь заметного влияния ни на что вокруг. Однако бывают и редкие исключения, когда одно и то же СМИ популярно, влиятельно и крайне привлекательно для бизнеса.

Вот и у Псковской Ленты Новостей к началу 2010-х годов сошлись все эти основные составляющие, образно говоря, три кита успеха.

Во-первых, ПЛН со второй половины 2000-х удерживает уверенное лидерство среди региональных СМИ по показателям посещаемости, значительно опережая конкурентов. Это красноречиво подтверждали данные всех авторитетных Интернет-счетчиков статистики (Mail.ru, Liveinternet.ru, SpyLog).

Во-вторых, первое региональное интернет-СМИ не только освещало события, но и само влияло на ход процессов в общественно-политической и деловой жизни. Как неоднократно признавались первые лица региона, включая губернатора, главу Пскова, депутатов и многих других «очень важных персон», свой рабочий день они начинают именно с ПЛН. Нередко бывало так, что о значимых новостях и громких происшествиях власти узнавали из публикаций Псковской Ленты Новостей, как обычно державшей руку на пульсе событий и первой сообщавшей обо всем важном в жизни области. Чиновники реально боялись ПЛН - и все считались с позицией редакции!

В-третьих, объем рекламы на сайте всё время неуклонно рос. Сотрудничество с ведущим региональным интернет-порталом стало крайне привлекательно для псковского бизнеса. Партнерами ПЛН уже в те годы являлись едва ли не все крупные игроки - торговые сети, региональные филиалы крупных федеральных компаний, операторы мобильной связи, ведущие банки, промышленные предприятия и другие флагманы нашей экономики. Псковская Лента Новостей стала одной из основных площадок для их рекламы, презентаций, продвижения продуктов и услуг. Все они твердо знали: информация и реклама на ведущем интернет-портале реально работает.

При этом следует понимать, что эти три кита успеха тесно взаимосвязаны, одно тут прямо влияет на другое. К примеру, высокий уровень популярности интернет-портала среди жителей региона побуждает бизнес размещать свою рекламу именно здесь. А влиятельность издания, его способность воздействовать на происходящие общественно-политические процессы отражаются и на уровне доверия аудитории к такому СМИ, и на показателях его посещаемости.

Наглядное тому подтверждение - история Псковской Ленты Новостей, которая в те годы уверенно утвердилась в роли лидера информационного пространства нашего региона, ежегодно ставила рекорды посещаемости и обрела высокую степень влиятельности.

Новый вызов

Укрепление позиций ПЛН в те годы, как это не удивительно, происходило вопреки планам руководства Псковской области в отношении переустройства региональных медиа. Пришедшая к власти в 2009-м новая управленческая команда губернатора Андрея Турчака декларировала тренд на перемены едва ли не во всех сферах. В области СМИ «политическим» вице-губернатором Максимом Жаворонковым (до этого никакого опыта в этой сфере он не имел, но был абсолютно уверен в своей правоте) и его подчиненными был взят курс на поглощение различных медиапроектов. Они стремились объединить множество СМИ (от районок до региональных выпусков популярных федеральных газет), ошибочно полагая, что заведенные под одну крышу и подконтрольные областной администрации периодические издания будут, во-первых, популярны у жителей области, во-вторых, смогут эффективно проводить информационную политику губернаторской команды. С этой целью власть и собирала всех в большой провластный конгломерат.

По ее замыслу, такая же участь - поглощение - должна была постигнуть и «Гражданскую прессу», и другие независимые СМИ. Их к началу 2010-х оставалось хоть и не так много, как еще несколько лет назад, но, тем не менее, картина в региональном медиапространстве была достаточно пестрой. Всем не вошедшим в провластное объединение предрекалась незавидная судьба - в лучшем случае таким изданиям было уготовано место на обочине медиаполя, если не смерть. Поддерживать «не своих» власть никоим образом не собиралась, а в госСМИ деньги потекли рекой. Конгломерат по сути был базисом и прообразом будущего государственного медиахолдинга Псковской области.

«Замысел Максима Жаворонкова - сосредоточить всё в одних руках и сделать СМИ популярными - изначально был ошибочным, потому что государственные СМИ, ориентированные на восхваление власти, не могут быть влиятельными, коммерчески успешными и любимыми в народе. Так это не работает в современном мире. Нужно выстраивать коммуникацию с различными СМИ вне зависимости от того, кому они принадлежат. Это сложнее, но эффективнее. Будучи начальником управления информационной политики, я пытался довести это до нового руководства, но Максим Жаворонков не послушал советов и сделал так, хотя изначально было понятно, что выбранный путь ошибочный и к успеху не приведет. Скорее, наоборот, убьет те ресурсы, которые загоняются в общую "конюшню"», - вспоминает директор «Гражданской прессы» Максим Костиков.

Место встречи изменить нельзя. На фото (слева направо): зампредседателя областного Собрания депутатов Валентин Каленский, экс-губернатор Владислав Туманов, спикер регионального парламента Александр Котов, вице-губернатор Максим Жаворонков и директор «Гражданской прессы» Максим Костиков на праздновании 15-летия ПЛН. 2015 год

Так или иначе, с самого начала затеянной областным руководством реформы стало ясно, что у архитекторов этой перестройки нет соответствующего опыта и понимания, как выстроенный в теории план может быть реализован на практике. В Доме Советов полагали, что всё будет легко и просто, достаточно лишь завести всех под одну крышу, скупить привлекательные СМИ с раскрученными федеральными брендами, переманить на высокие зарплаты журналистов - и всё, как говорится, «дело в шляпе». Но не тут-то было. С самого начала чиновники сделали ставку не на ПАИ, ранее худо-бедно конкурировавшее с ПЛН, а на «Псковскую правду» - старейшее печатное издание, в реанимацию которого в 2010-е были вбуханы огромные средства. Но, как говорится, не в коня корм - конкурировать со стремительно набиравшими популярность электронными медиа ни старушка ПП, ни другие госСМИ не могли. Путь копирования и повторения, как правило, не приносит успеха, подделка всегда уступает оригиналу, что в очередной раз подтвердили попытки чиновников от СМИ использовать успешные практики ПЛН и других популярных изданий. К тому же на объективные причины наложился человеческий фактор — при формировании редакций госСМИ были допущены очевидные кадровые просчеты. Многие из пришедших сотрудников, в прошлом - толковых журналистов, работали для галочки и отбывали номер по принципу «солдат спит, служба идет». Эта практика продолжается до сих пор. Некоторые из них даже не пытались скрывать: дескать, госпропагандисты мы только с 9.00 до 18.00 с перерывом на сытный обед, а в остальное время — от власти нос воротим и симпатизируем оппозиции. Всё это весьма наглядно проявлялось неоднократно, в том числе в период проведения массовых протестных акций в конце 2011-го и начале 2012-го. Многие сотрудники госСМИ демонстрировали свои симпатии к участникам протестов, активно проявляли себя в социальных сетях и работали спустя рукава — возможно, это наряду с другими причинами отразилось на результатах выборов депутатов Госдумы и областного Собрания в конце 2011-го. Партия власти показала достаточно низкий результат, что свидетельствовало помимо прочего о неэффективности информационной работы псковских пропагандистов. В целом процесс преобразований госСМИ затянулся на годы, при этом желаемого эффекта власти так и не получили.

Были здесь и свои курьезные истории, типа закрытия городского телевидения «Телеком» с выплатой долгов компании - чтобы через несколько лет купить «Первый Псковский». Так или иначе, госмедиахолдинг строился, а медиаэффект слабел.

По-другому и быть не могло - голимая пропаганда несовместима с реальной популярностью у читателей и доверием рекламодателей. Напротив, независимость в суждениях, предоставление разных точек зрения, следование современным тенденциям - это путь к успеху, высокой посещаемости и росту доверия у читателей. Что и продемонстрировал пример ПЛН.

Как это нередко бывает, замысел властей обернулся полным крахом и большими бюджетными потерями. А ПЛН это дало дополнительный импульс к дальнейшему развитию, обретению единоличного лидерства и неформального статуса «народного СМИ».

Делай, что должен

Несмотря на неоднократные попытки задушить независимое СМИ или как минимум поставить ему палки в колеса, Псковская Лента Новостей не только выстояла в те годы, но и стала еще сильнее. Свидетельством чему - стремительный рост количественных показателей: посещаемость сайта в 2010-е значительно возросла, а индекс цитируемости ПЛН стал в разы превосходить показатели прочих изданий. Псковская Лента Новостей и другие члены большой «семьи» - медиахолдинга «Гражданская пресса» под руководством директора Максима Костикова в те годы стали играть всё более заметную роль, влияя на ход важнейших процессов общественно-политической жизни. Местное сообщество твердо уяснило: Псковская Лента Новостей, которую в январе 2011-го возглавил опытный журналист Александр Савенко, — это серьезно, ярко, эффективно. В качестве одного из конкретных примеров можно привести ставший популярным у политиков, общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей. Если прежде у местного сообщества не было постоянно действующей площадки для встреч и общения с журналистами, то благодаря ПЛН такой центр притяжения появился. За время его существования проведены сотни круглых столов, пресс-конференций, дискуссий, в том числе с участием приезжавших в Псков федеральных политиков, мэтров журналистики, известных деятелей культуры и искусства — таких, например, как нобелевский лауреат Дмитрий Муратов*, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, актриса Юлия Пересильд, музыкант Игорь Растеряев и многих других.

 
 

Общественный пресс-центр ПЛН - место для дискуссий и встреч с журналистами. Участниками организованных Псковской Лентой Новостей пресс-конференций и круглых столов становились как сотни региональных деятелей, так и многочисленные гости Псковской области

Невероятно популярной в то время стала и учрежденная редакцией ПЛН первая независимая региональная премия Status Media. Церемонии вручения «звезд» ежегодно становились ярким событием в жизни нашего региона.

 

Партнерами премии были Торгово-промышленная палата Псковской области, ведущие компании региона, а гостями церемонии становились многие популярные исполнители - от всемирно известного музыканта Игоря Бутмана до участниц поп-группы «Блестящие».

 

Параллельно с развитием уже существующих проектов редакция активно занималась принципиально новыми направлениями, в том числе в социальных сетях (так, созданная в 2011-м группа ПЛН «ВКонтакте» быстро обрела популярность, ныне ее численность составляет порядка 110 тысяч подписчиков - это самая крупная группа в соцсетях среди региональных СМИ). Именно в тот период был создан канал интернет-телевидения ПЛН-ТВ и запущен перспективный проект разговорного радио 60FM, ныне известного как ПЛН FM. С 2011 года на сайте Псковской Ленты Новостей стал ежегодно выходить рейтинг «100 псковских миллионеров», который получил неофициальное название «псковский список Форбс». Он неизменно вызывал горячие обсуждения у читателей, форум ПЛН буквально разрывался и кипел возмущением. Регулярно стали публиковаться написанные по принципу «просто о сложном» политические обзоры, на основе которых даже профессионально занимающиеся политикой чиновники и партийцы делали выводы о процессах, происходящих в органах власти, МСУ, оппозиционных объединениях и т.д.

 

ПЛН - это ярко, эффектно, необычно! Автопробег в честь Дня рождения Псковской Ленты Новостей в начале 2010-х

При том, что ПЛН стала восприниматься псковским сообществом как очень серьезное и влиятельное СМИ, редакция позволяла себе иногда подурачиться и по-доброму пошутить. Из целой серии вошедших в псковскую историю забавных эпизодов можно привести гневную (причем, официальную!) реакцию команды главы Пскова Ивана Цецерского на стебный репортаж обозревателя Алексея Голубева и первоапрельскую шутку ПЛН о переименовании Пскова в «Ганзейский город воинской славы». Или же выдвижение автора политобзоров под вымышленным именем на соискание областной премии в области журналистики, из-за чего в высоких властных кабинетах, говорят, долго чесали репу - как поступить-то: и присуждать премию этому «поручику Киже» вроде как нельзя, но и не дать ее автору широко обсуждаемых обзоров вроде как нелогично...

Если говорить серьезно, то очевидный для всех рост уровня влиятельности ПЛН и рекордные показатели посещаемости, которые свидетельствовали о высокой популярности издания, привели к тому, что уже вскоре отношение властей, ранее сделавших ставку на «своих», к независимому лидеру информационного пространства стало иным. Не то, чтобы областные начальники сменили гнев на милость, но на смену прежнему прожектерству и иллюзиям у региональных чиновников от СМИ пришло осознание: работать надо и с теми, кто популярен, влиятелен и не отрабатывает пропагандистскую пайку по принципу «тупо, холодно и в лоб», а занят настоящей журналистикой.

Авторами колонок - блогерами ПЛН в это время были как оппозиционер Лев Шлосберг*, так и единоросс, руководитель управления внутренней политики администрации области Роман Романов.

Псковская Лента Новостей, принципиально работающая ни на власть, ни на оппозицию, а исключительно на своих читателей, - является именно таким СМИ. Этим принципам издание верно и сейчас, придерживалось их и в описываемый период. ПЛН не обходила острых тем, ее журналисты неизменно оказывались в центре значимых событий — будь то протестные акции оппозиции, митинги в поддержку присоединения Крыма, наплыв в регион столичных журналистов и гражданских активистов в связи с лишением яблочника Льва Шлосберга* мандата депутата областного Собрания или другие события общественно-политической жизни. Наше издание освещало всё значимое, давало все точки зрения, проявляло инициативу - как следствие, само зачастую влияло на значимые процессы. Так было, например, в начавшемся в 2012 году «деле Михаила Гавунаса»: по свидетельствам многих региональных политиков и чиновников, публикации Псковской Ленты Новостей оказали серьезное влияние на ход событий.

За пять минут до начала эфира. Губернатор Псковской области Андрей Турчак и главный редактор Псковской Ленты Новостей, радиоведущий Александр Савенко. 2014 год

Напомним в этой связи и про резонансную историю вокруг зарубежной недвижимости семьи губернатора Андрея Турчака. Впервые, еще до появления сообщений на оппозиционных ресурсах, информация о доме в Ницце появилась на ПЛН, которой тогдашний губернатор дал большое эксклюзивное интервью - фактически первое, столь обстоятельное и содержательное, на посту главы региона. Та встреча, проходившая в губернаторском кабинете, под взглядами портретных Петра Первого, Путина и патриарха Кирилла, продолжалась около трех часов и была временами весьма напряженной. Речь шла о самоощущении губернатора, его семье, карьерном росте и планах на будущее, политической борьбе, общественной критике, кадровых назначениях, приоритетных проектах, социально-экономическом положении региона и многом другом.

В целом Псковская Лента Новостей участвовала едва ли не во всем — от мероприятий внутри региона до значимых общероссийских событий, будь то партийные съезды, предолимпийские форумы журналистов «Сочи-2014» или визиты в регион первых лиц государства. Любопытно, что Владимир Путин в ту пятилетку приезжал в Псковскую область как никогда часто - трижды, и журналисты ПЛН неизменно освещали его приезды.

 

Естественно, делали это не в пафосном ключе «Здесь был президент», а с демонстрацией неизвестных деталей, анализом обстоятельств и итогов визита, эксклюзивными подробностями и фоторепортажами.

Неудивительно, что все ЛОМы хотели идти на ПЛН, а не во властный госмедиахолдинг, руководители которого всё время жаловались начальству, что их никто в грош не ставит.

Пятнадцатилетний капитал

В первой половине 2010-х читательская аудитория регионального СМИ стала составлять ежемесячно сотни тысяч людей, живущих не только в Псковской области, но и в других регионах России, а также за рубежом. Возникнув как СМИ, призванное снабжать оперативной информацией газеты, теле- и радиокомпании, Псковская Лента Новостей превратилась в полноценный интернет-портал, ориентированный на каждого читателя. Высокую оценку работа коллектива ПЛН получала от профессионалов и экспертов, входивших в жюри различных журналистских конкурсов. В частности, в 2014-м авторитетное жюри во главе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и легендой отечественного телевидения Эдуардом Сагалаевым признало ПЛН победителем тогда еще престижного конкурса СеЗаМ в номинации «За оперативные и острые материалы». Награду в Санкт-Петербурге получил главный редактор издания Александр Савенко. Эта и многие другие награды стали признанием профессионализма всего коллектива, в который в те годы входили заместитель главного редактора — выпускающий редактор Марина Кулешова, обозреватели Елена Ширяева, Светлана Синцова, Александр Донецкий, корреспонденты Татьяна Иванова, Денис Бахтин, Светлана Аванесова, Илона Васильева и Светлана Александрова, а также другие яркие журналисты. Коллективу ПЛН было очевидно, что необходимо соответствовать запросу читателей на получение достоверной информации и мнений всех заинтересованных сторон. При этом в стремительно меняющемся мире чрезвычайно важно давать такую информацию не просто оперативно, а максимально быстро, фактически в режиме реального времени, с использованием современных технологий. Само время диктовало новые стандарты и давало дополнительные возможности доносить информацию до читателя, как говорится, с пылу с жару, и комментировать по горячим следам - интернет в каждом мобильнике, социальные сети, мессенджеры и т. д.

 

Новости — наша профессия. Коллектив редакции Псковской Ленты Новостей образца 2015 года 

Не будет преувеличением сказать, что с Псковской Ленты Новостей хотели сотрудничать едва ли не все — от внештатных авторов до ведущих региональных политиков и общественных деятелей. Наглядным подтверждением этого стало празднование 15-летия ПЛН, когда в большом зале Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина состоялось театрализованное представление - радиоспектакль «15 почему». Разделить с ведущим интернет-порталом радость празднования Дня рождения пришли его друзья, партнеры и благодарные читатели — всех их редакция называла своим самым главным «пятнадцатилетним капиталом». В числе гостей праздника были на тот момент действующий губернатор Андрей Турчак, его предшественники Михаил Кузнецов и Владислав Туманов, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и регионального парламента, главы Пскова и районов, руководители региональных отделений партий, первые лица силовых структур, в том числе прокурор области и начальник УМВД, представители бизнеса, культуры, спорта, образования, общественных организаций. По окончании представления в театре открылась фотовыставка «15 чудес Псковщины» (на основе составленного вместе с читателями «золотого списка» достопримечательностей Псковской области) и состоялось награждение победителей конкурса.

 

Даже сейчас, по прошествии десяти лет, многие из гостей и участников уникального спектакля частенько вспоминают и экспромты на сцене, и неповторимую атмосферу, царившую в те несколько часов в театре. Как говорят старожилы, вот так запросто собрать «весь цвет» Псковской области — ярких ньюсмейкеров и лидеров общественного мнения в одном месте и задействовать многих из них в шоу-импровизации, кажется, ни до, ни после не удавалось никому. В тот день сотни наших друзей поздравляли большую команду ПЛН и давали ей напутствия — главное: оставаться лидером и не сбавлять оборотов, вступая в свою четвертую пятилетку. Впрочем, об особенностях этого периода и жизни региона и СМИ в 2015-2020 годах речь пойдет уже в следующей публикации.

Продолжение следует

* Министерством юстиции РФ внесен в реестр иностранных агентов

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. 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04.07.2025, 12:260 Похолодание прогнозируют в Псковской области на выходных 04.07.2025, 12:230 В Пскове проверили 16 бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга 04.07.2025, 12:100 В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ 04.07.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму
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