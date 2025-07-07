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Общество

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

08.07.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток.

Выплаты повысят до прожиточного минимума региона, где проживают обучающиеся, независимо от получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.

Сейчас его выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа — от 9333 до 23 333 рублей за период отпуска по беременности и родам.

Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на реализацию поручений президента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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