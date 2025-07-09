Певица Елена Шевченко восхитилась красотой города Пскова

Известная российская певица Елена Шевченко впервые посетила город Псков, который вдохновил её своей красотой. Об этом певица поделилась в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Елена Шевченко / «ВКонтакте»
Как отметила певица, отправляясь на фестиваль «Славянский базар», где она принимает участие в концерте «Золотой хит» 12 июля, она специально спланировала поездку таким образом, чтобы предварительно ознакомиться с витебской атмосферой и задержаться в Пскове на ночлег.
«Решила поехать на машине с ночевкой в Пскове . ( Никогда раньше не бывала ) какая умиротворяющая Русская красота!» - поделилась своими впечатлениями про город Елена Шевченко.