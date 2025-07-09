Общество

Олег Брячак: Машина скорой помощи может ехать на вызов по 2-3 часа

Машина скорой медицинской помощи может ехать на вызов в Псковской области в течение 2-3 часов, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я с людьми работаю, постоянно по разным вопросам общаюсь, но и сам скорую помощь вызывал, - заявил Олег Брячак, обращаясь к министру здравоохранения Псковской области Марине Гаращенко. - Скажите мне, пожалуйста, для чего вы сделали эту единую скорую помощь? Теперь машина едет по 2-3 часа. Не лучше ли вернуть обратно, чтобы скорая помощь работала в пределах своего района?»

В ответ Марина Гаращенко сообщила, что структура выстроена в рамках общей единой концепции в Российской Федерации: «Это не просто то, что придумала Псковская область, это работа единой диспетчерской и единая работа всех автомобилей».

Олег Брячак далее также заявил, что в Порховской районной больнице работает всего один эндокринолог. «Помимо этого, предлагается вести или лечить людей по интернету, - заметил депутат. - Скажите, пожалуйста, каким образом это эффективное лечение будет распространяться на тех, кто проживает в деревнях, где интернета нет?»

«Это не совсем так, - ответила Марина Гаращенко. - Лечение по интернету, как вы говорите, это телемедицинское консультирование. Это официальная программа, это специализированное оборудование, которое было установлено в нашем регионе в рамках национального проекта. Этот проект завершился в прошлом году. По цифровому развитию здравоохранения телемедицинское консультирование организовывается между федеральными учреждениями на третьем уровне медицинских организаций, которые находятся в каждом регионе. Если вы имеете в виду вопрос, как пациент может быть проконсультирован на месте, то через медицинскую организацию первого уровня, допустим, медицинский работник находится в ФАПе, может быть проведен осмотр и консультация этого пациента».