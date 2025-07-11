Общество

В России сократят использование иностранных слов, имеющих аналоги

В задачи языковой политики РФ включено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Задачи государственной языковой политики: сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Газета.Ру», в рамках утвержденных Основ государственной языковой политики государства предполагается разработка единого стандартного теста по русскому языку для иностранных граждан.

11 июля Владимир Путин утвердил Основы государственной языковой политики РФ. В документе подчеркивается, что ключевыми целями языковой политики являются укрепление общественного восприятия высокой социальной значимости речевой культуры и владения русским языком.