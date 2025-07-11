Умер Александр Митта

Народный артист России кинорежиссер Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сын артиста Евгений Митта в своих соцсетях.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», - говорится в сообщении.

Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..» (1961, сорежиссер Алексей Салтыков, киностудия «Мосфильм»). В дальнейшем он поставил фильмы: «Звонят, откройте дверь» (1965; 1966 - приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции, Италия), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» по повести Михаила Львовского (1972; 1973 - приз за лучший детский фильм на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате, Казахская ССР), «Москва, любовь моя» (1974, сорежиссер Кенджи Йошида, СССР - Япония), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» по мотивам произведения Александра Пушкина «Арап Петра Великого» (1976), «Сказка странствий» (1982, СССР - Румыния - Чехословакия), «Шагал - Малевич» (2013) и др., а также сериал «Граница. Таежный роман» (2000; 2001 - премия ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал»).

Широкую известность получила поставленная им кинокартина «Экипаж», которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой. Премьера «Экипажа» состоялась в 1980 году, в том же году он был отмечен призом жюри Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе (Таджикская ССР).

В общей сложности Александр Митта снял около 20 фильмов. Он являлся соавтором сценариев большинства из них.

Александр Митта исполнял роли в нескольких фильмах. Наиболее известная из его актерских работ - молодой интеллектуал Владик в мелодраме Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966), пишет ТАСС.