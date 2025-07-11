Общество

Погибших во время учений морских авиаторов вспоминали в Острове

В микрорайоне Остров-2 прошло традиционное памятное мероприятие, посвящённое погибшим во время учений морским авиаторам, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

К обелиску лётного экипажа ракетоносца Ту-16, погибшего во время учений 13 июля 1988 года, возложили цветы представители органов местного самоуправления и сослуживцы, а также ветераны Вооружённых сил РФ, представители молодёжных патриотических организаций и объединений, общественность.

К собравшимся у обелиска обратилась заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова. Она поблагодарила всех, кто не перестаёт чтить память военнослужащих, с четью оберегавших западные и северные границы своей страны. Для молодёжи весь период службы морских авиаторов на территории Островского гарнизона – достойный пример отношения к воинскому долгу и войскового товарищества.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев поделился личными воспоминаниями о боевых друзьях – экипаже погибшего ракетоносца. После символической минуты молчания участники памятного мероприятия возложили к обелиску экипажа майора Ефимова цветы.

Лётная катастрофа произошла над Баренцевым морем северо-западнее острова Колгуев. В море упал самолёт Ту-16, при этом весь экипаж погиб. Истинные причины падения самолета неизвестны до сих пор, имеются только официальные версии случившегося.

Экипаж самолета Ту-16 состоял из шести человек: командира экипажа майора Василия Ефимова, помощника командира - старшего лейтенанта Владимира Усова, штурманов корабля - капитана Анатолия Исаенко, лейтенанта Вагана Еркнапещяна, командира огневых установок - прапорщика Юрия Москаленко и стрелка-радиста - прапорщика Эдуарда Рыбалтовского.

5 ноября 1989 года недалеко от Дома офицеров в Острове-2 однополчане открыли обелиск, посвящённый памяти экипажа ракетоносца. На шести крыльях изображены шесть барельефов летчиков.