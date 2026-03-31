Названо заболевание, которое вскоре станет лидером по показателю смертности

Рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности, сообщила доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.
По ее словам, страны Латинской Америки недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение. Страны с лучшими результатами, как правило, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования. Это значительно снижает смертность, полагает Калеффи.
Равный доступ к диагностике и соответствующему лечению станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия, уточнила она. Поэтому крайне необходимы стратегии профилактики, они могут существенно повлиять на эти прогнозы, пишет РИА Новости.