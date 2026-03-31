 
Общество

Названо заболевание, которое вскоре станет лидером по показателю смертности

0

Рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности, сообщила доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

«Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе», — отметила Калеффи.

По ее словам, страны Латинской Америки недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение. Страны с лучшими результатами, как правило, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования. Это значительно снижает смертность, полагает Калеффи.

Равный доступ к диагностике и соответствующему лечению станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия, уточнила она. Поэтому крайне необходимы стратегии профилактики, они могут существенно повлиять на эти прогнозы, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026