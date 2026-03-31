Названо заболевание, которое вскоре станет лидером по показателю смертности

Рак в ближайшие годы обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности, сообщила доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

«Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе», — отметила Калеффи.

По ее словам, страны Латинской Америки недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение. Страны с лучшими результатами, как правило, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования. Это значительно снижает смертность, полагает Калеффи.

Равный доступ к диагностике и соответствующему лечению станет одной из главных проблем в ближайшие десятилетия, уточнила она. Поэтому крайне необходимы стратегии профилактики, они могут существенно повлиять на эти прогнозы, пишет РИА Новости.