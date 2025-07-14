Общество

Делегация Псковской области участвует в семинаре по развитию добровольчества и СОНКО

Делегация из Псковской области участвует в семинар-совещании по вопросам государственной политики в сфере развития добровольчества и СОНКО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, мероприятие проходит в эти дни в Мастерской управления «Сенеж».

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики ПО

Псковскую область представляют заместитель министра молодежной политики Псковской области Анна Калистратова и руководитель ресурсного центра добровольчества Алина Корнылева.

В ходе семинара рассматриваются актуальные вопросы развития и поддержки СОНКО и добровольчества. Участники изучают практику реализации государственных программ и разрабатывают новые подходы к поддержке общественных инициатив.

«Семинар в "Сенеже" – это уникальная возможность обменяться лучшими практиками, укрепить связи между регионами и обозначить новые направления для развития добровольчества и поддержки общественных инициатив. Такое взаимодействие помогает вывести работу с волонтёрами и социальными организациями на принципиально иной уровень эффективности и устойчивости», – поделилась заместитель министра молодежной политики Псковской области Анна Калистратова.

Мероприятие реализуется в рамках Всероссийского форума «Территория смыслов».