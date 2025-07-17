Общество

В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России

WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента», — написал он.

Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, из недружественных стран. Президент призвал увеличить использование отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе госуправления. По его словам, это в том числе влияет на обеспечение нацбезопасности.

По данным депутата, WhatsApp ежедневно используют 68 процентов россиян. На втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55 процентами, но его юрисдикция до сих пор до конца не ясна.

«В реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать желание сохраниться на рынке», — отметил Горелкин.

Что касается WhatsApp, то его нишу может занять национальный мессенджер.

«Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через «Госуслуги», интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее», — подытожил парламентарий.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.