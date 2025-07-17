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Общество

Наталья Фёдорова продолжает рабочие поездки по сельхозпредприятиям Псковского района

19.07.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Псковского района Наталья Фёдорова посетила поля в Ядровой волости в рамках рабочей поездки по сельхозпредприятиям района. Об этом она сообщила в на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ ВКонтакте

«Продолжаю рабочие поездки по сельхозпредприятиям района. «ПсковАгроИнвест» - крупный агрохолдинг с полным циклом производства: от выращивания зерновых, производства кормов, животноводства до готовой продукции. Предприятие дает работу сотням жителей Псковского района, основное производство находится на территории нашего муниципалитета», - написала она. 

Рабочая поездка на поля Ядровой волости прошло совместно с генеральным директором Ириной Толмачевой. Агроном рассказал им, что на кукурузе пока нет початков из-за недостатка солнца, а из-за переизбытка влаги на полях видны места вымокания культуры. 

 

«На превосходный урожай в этом году рассчитывать не приходится. Поля с пшеницей и суржиком - смесью пшеницы с рожью, тоже чувствуют переувлажнение почвы. Ситуация не критичная, но погодный фактор, опять же, скажется на урожае», - отметила Наталья Фёдорова. 

Помимо этого, на полях выращивают рапс, который не так распространен, как рожь или пшеница, поэтому имеет свои особенности агротехники, тонкости и секреты. «ПсковАгроИнвест» выращивает и горох, которому количество осадков этого года приходится по душе.

«Ирина Геннадиевна рассказала, как предприятие ведет борьбу с борщевиком на своих территориях: применяют и химический способ, и выкашивание. Этому опасному соседу аграрии на своей земле не рады, поэтому стараются не допускать его распространения. Договорились в ближайшее время посетить животноводческий комплекс – еще одну важную составляющую сельхозпредприятия», - написала Наталья Фёдорова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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