Общество

Пыталовский округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Пыталовский муниципальный округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для района. Уже 4 июля 1941 года Пыталово захватили фашисты. По дорогам района бесконечным потоком катила германская военная сила. Новый порядок утверждался расстрелами, пытками в тюремных застенках, грабежами и сожжениями деревень. Три года район был оккупирован.

17 июля 1944 года началась Псковско-Островская операция. 21 июля 1944 года был взят Вышгородок, началась подготовка к штурму города. Пыталово, как узловая станция, была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому при наступлении использовались танки, батарея «Катюш» и несколько штурмовиков. К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово было освобождено. Над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг. Началось преследование противника в направлении деревни Носово.

Тысячи воинов погибли при освобождении города и района, были замучены и расстреляли фашистскими карателями, угнаны в Германию. Почти 2 тысячи пыталовцев не вернулись с войны, погибли в концлагерях. Как свидетельство уважения и признательности павшим за родину в городском сквере был открыт мемориальный памятник. «Приходя к нему, мы отдаем дань памяти всем погибшим, тем, кто отстоял нашу свободу, дал жизнь и будущее нам и нашей Родине. Честь и слава и тем, кто восстанавливал родной район в послевоенные годы, кто своим трудом стал примером будущим поколениям, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи», - сказала Вера Кондратьева.

«И, сегодня, мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём спасает раненых, и теми, кто обеспечивает фронт. На них держится безопасность страны, от них зависит будущее нашей государственности и нас с вами. В этот день желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, тепла и заботы родных и близких, мира и благополучия, долгой и счастливой жизни», - заключила глава района.