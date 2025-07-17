Общество

На «Госуслугах» начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы

Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на «Госуслугах», сообщило Минцифры РФ.

«Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через «Госуслуги», - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры РФ.

В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года.

Ранее Минцфиры сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.