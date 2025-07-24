Общество

Стали известны имена финалистов конкурса «Битвы талантов» в Пскове

Подведены итоги всех кастингов конкурса «Битвы талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

27 июля в День города на сцену Зеленого театра выйдут самые талантливые участники проекта - более 150 человек в 9 номинациях. Это будут как коллективные выступления, так и сольные номера. Призовой фонд фестиваля в этом году превысит 800 тысяч рублей - в основном это подарочные сертификаты от партнеров и спонсоров.

«Стоит отметить, что зрители будут принимать активное участие в голосовании, поэтому стоит прийти и поддержать участников. А еще стоит прийти и потому что первая 1000 зрителей получит мороженое бесплатно!» - подчеркнули организаторы.

Финалистами 8-го сезона стали:

В номинации танец (ансамбль и классический танец):

1. Ансамбль «Мозаика»

2. Хореографический ансамбль «Ветер Перемен»

3. Хороводов Александр и Алексашина Марта

В номинации танец (молодежная культура):

4. Команда «Хоть отбавляй»

5. Dance Home Fresh

6. Uni -Center dance

В номинации вокал (дети до 18 лет) :

1. Романова Дарья

2. Группа «Клевые детки»

3. Ансамбль «Карамелька»

4. Дарья Сушилина

В номинации вокал (взрослые, старше 18 лет) :

1. Константинов Денис

2. Яна Никитина ( ZENA)

3. Владимир Шилов

4. Муромец

В номинации спорт (Pole):

1. Тимофеева Валерия

2. Андреева Алиса

3. Захарова Настя

4. Фалько Ярослава

5. Григорьева Саша

В номинации спорт (Нoop):

1. Чижова Анисия

2. Желенговская Вероника

3. Иванова Маша

4. Мяркис Алиса

В номинации спорт (джампинг):

1. Viki Sport

2. Петрова Полина

3. Бобровицкая Диана

В номинации дизайн:

1. Юлия Василькова

2. Театр моды «Березовая карусель»

3. Алена Иванова

4. Лидия Матвеева

В номинации разговорного жанра:

1. Юлия Лебедева

2. Дарья Кольцова

«Также остались две путевки, которые отдадим счастливчикам, которые не вошли в число финалистов в четверг по итогу голосования в нашем паблике!» - отметили организаторы конкурса.

Гала-шоу реалити «Битва Талантов» состоится 27 июля в Зеленом театре. Начало в 16.00. Вход свободный.

«Голосование будет проходить в прямом эфире среди зрителей гала-шоу с помощью смартфонов. Если хотите поддержать того или иного участника - обязательно приходите голосовать!» - заключили организаторы.