Стали известны имена финалистов конкурса «Битвы талантов» в Пскове

Подведены итоги всех кастингов конкурса «Битвы талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
27 июля в День города на сцену Зеленого театра выйдут самые талантливые участники проекта - более 150 человек в 9 номинациях. Это будут как коллективные выступления, так и сольные номера. Призовой фонд фестиваля в этом году превысит 800 тысяч рублей - в основном это подарочные сертификаты от партнеров и спонсоров.
«Стоит отметить, что зрители будут принимать активное участие в голосовании, поэтому стоит прийти и поддержать участников. А еще стоит прийти и потому что первая 1000 зрителей получит мороженое бесплатно!» - подчеркнули организаторы.
Финалистами 8-го сезона стали:
В номинации танец (ансамбль и классический танец):
1. Ансамбль «Мозаика»
2. Хореографический ансамбль «Ветер Перемен»
3. Хороводов Александр и Алексашина Марта
В номинации танец (молодежная культура):
4. Команда «Хоть отбавляй»
5. Dance Home Fresh
6. Uni -Center dance
В номинации вокал (дети до 18 лет) :
1. Романова Дарья
2. Группа «Клевые детки»
3. Ансамбль «Карамелька»
4. Дарья Сушилина
В номинации вокал (взрослые, старше 18 лет) :
1. Константинов Денис
2. Яна Никитина ( ZENA)
3. Владимир Шилов
4. Муромец
В номинации спорт (Pole):
1. Тимофеева Валерия
2. Андреева Алиса
3. Захарова Настя
4. Фалько Ярослава
5. Григорьева Саша
В номинации спорт (Нoop):
1. Чижова Анисия
2. Желенговская Вероника
3. Иванова Маша
4. Мяркис Алиса
В номинации спорт (джампинг):
1. Viki Sport
2. Петрова Полина
3. Бобровицкая Диана
В номинации дизайн:
1. Юлия Василькова
2. Театр моды «Березовая карусель»
3. Алена Иванова
4. Лидия Матвеева
В номинации разговорного жанра:
1. Юлия Лебедева
2. Дарья Кольцова
«Также остались две путевки, которые отдадим счастливчикам, которые не вошли в число финалистов в четверг по итогу голосования в нашем паблике!» - отметили организаторы конкурса.
Гала-шоу реалити «Битва Талантов» состоится 27 июля в Зеленом театре. Начало в 16.00. Вход свободный.
«Голосование будет проходить в прямом эфире среди зрителей гала-шоу с помощью смартфонов. Если хотите поддержать того или иного участника - обязательно приходите голосовать!» - заключили организаторы.