Общество

Четырехсторонний президиум профобъединений завершил работу

Четырехсторонний президиум профобъединений Псковской, Смоленской, Витебской и Новгородской областей завершил работу сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Вчера, в рамках президиума участники посетили мемориал «Знамя Победы»– символа мужества и единства наших народов в годы Великой Отечественной войны. Затем в администрации городского поселения «Идрица» состоялось заседание четырехстороннего Президиума, на котором руководители профсоюзов обсудили ключевые вопросы патриотического воспитания молодежи, социальной поддержки трудящихся и совместные проекты», - сообщили в облсовпрофе.

По итогам встречи подписали соглашение о сотрудничестве, которое укрепит взаимодействие между регионами.

«Для нас большая честь принимать коллег из братских регионов в таком исторически значимом месте, как Идрица. Сегодня мы не только обменялись опытом, но и договорились о новых совместных инициативах. Наша общая задача – сохранить память о подвиге предков и передать ее следующим поколения», - отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.