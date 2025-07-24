Авиарейс из Минеральных Вод на Калининград через Псков отменен 27 июля, данная информация следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пскова.
Ранее сообщалось о его задержке и отмене утренних авиарейсов Москва-Псков, Псков-Москва.
Всего в области сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Один из них в Невельском округе, второй - над Порховом.
При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.
В регионе введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.