Общество

В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября

В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции», - заявил Говырин.

Депутат отметил, что повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих - как по контракту, так и по призыву, зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре, пишет РИА Новости.

«Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах - положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах», - подчеркнул он.

По словам парламентария, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.