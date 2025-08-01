Общество

В России изменился список запрещенных наркотических и психотропных веществ

Некоторые «дизайнерские» химические соединения внесли в список запрещенных в России наркотических и психотропных веществ, следует из документа правительства.

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен, пополнили некоторые синтетические и природные каннабиноиды и опиоиды.

В этот перечень были включены гексагидроканнабинол (ННС) и его гидрогенизированная форма — гексагидроканнабифорол (ННСР), а также синтетический опиоид менитазен. Кроме того, в список внесли норизотонитазен, флуонитазен и ряд других веществ.

В этом перечне теперь несколько так называемых «дизайнерских» наркотиков: A-PONASA, CUMYL-INACA, CUMYL-CHSINACA и ряд других. Кроме того, изменения коснулись и веществ, которые уже есть в списке запрещенных. Так, для мефедрона были снижены значения, с которых размер наркотика по статьям Уголовного кодекса считается крупным и особо крупным: с 2,5 до 1 грамма и с 500 до 200 граммов соответственно.

Был дополнен и список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ. В него попали в том числе клотизолам и циклотизолам.

Ранее МВД России предложило расширить перечень наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Как пояснили в ведомстве, мониторинг распространения новых психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, указывает на их продолжающееся выявление как в России, так и за рубежом, при этом зачастую они имеют неопределенный правовой статус и позиционируются наркоторговцами как безопасные и легальные заменители запрещенных наркотиков, пишет с которым ознакомилось РИА Новости.

Значительное количество таких НПВ относится к «дизайнерским» соединениям, которые имеют высокий потенциал для злоупотребления наркозависимыми. Кроме того, отмечается появление на рынке продукции европейских стран жидкостей для «вейпов», пищевых продуктов (жевательные резинки, мармелад и другие), содержащих в своем составе каннабиноиды, которые также могут встречаться в конопле, по своему эффекту и воздействию они сопоставимы с находящимся под контролем тетрагидроканнабинолом.